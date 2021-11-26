Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Trabzon'un Tonya ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ve Kösecik mahallelerinde haberleşme ve enerji kablolarının kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheliler A.B. ve K.B'nin çaldıkları kabloları plastik kısımlarından ayırarak erittiklerini belirledi.
Zanlıların evlerine düzenlenen operasyonda 13 kilogram eritilmiş bakır kablo, 3 bakır kazan, bakır ibrik, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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