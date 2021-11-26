Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, baba E.K. ile oğlu R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etmeye başladı. Burada bulunan bir kadın ikilinin arasına girerek, kavgayı sonlandırma çalıştı. Çıkan kavgada R.K., babası E.K'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kişiye ilk müdahaleyi sokaktakiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.K'nin önce babasına kafa attığı ardından bıçakladığı ve daha sonra kaçtığı yer aldı.

