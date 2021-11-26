Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, belediye önünde kurulan stantlarda görevlileri ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, hazırlanan broşürleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

KAMER Vakfı'nın da stant kurduğu etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya'nın eşlik ettiği ASDEP ile polis ve jandarma ekipleri, vatandaşlara broşür dağıttı, bilgilerdirmelerde bulundu.