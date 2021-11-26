Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sis ulaşımda aksamalara neden oldu.
Günün ilk ışıklarıyla etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkhan-Antakya kara yolunda görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Hatay Hava Durumu
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