Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda etkili olan kar nedeniyle Koyulhisar ilçesine bağlı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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