İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda etkili olan kar nedeniyle Koyulhisar ilçesine bağlı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.