Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Adem Yavuz Mahallesi Ümit Kaftancı Caddesi'nde İ.K. idaresindeki 41 P 9389 plakalı servis minibüsü ile Y.B. yönetimindeki 16 GE 025 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen otomobildeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Y.B, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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