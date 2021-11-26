Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Sis dolayısıyla kent merkezi ve kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, çevre yolları ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri sisin öğleden sonra etkisini yitireceğini bildirdi.
Etiketler: Afyonkarahisar
Son Haberler
- 10:16
- 10:12
- 10:18
- 10:14
- 10:09
Sıradaki Haber
Yılbaşı tatili ne zaman? 2022 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2022 tatil günleri…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz