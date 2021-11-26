Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: Getty]
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede gece saatlerinde etkili olan kar cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.
Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlem aldı.
İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.
Vatandaşlardan Harun Gezer, "Beklediğimiz kar geldi ve buna sevindik. Geçen sene kar az yağdı kuraklık oldu." dedi
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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