Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kentteki okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılamak için ter döküyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgedeki okullar için masa, sıra, kütüphane ve dolap üretimi yaparak, hem ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2 milyon katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bölgedeki okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için adeta bir fabrika gibi çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu imkanlar sayesinde öğrenciler, metal ve mobilya atölyelerinde yılda binlerce masa, sandalye, sıra ve dolap üretimi yapıyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bulut, 552 öğrenciyle eğitim ve öğretime devam ettiklerini, bilişim, elektrik- elektronik, metal, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar ve tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinin bulunduğunu söyledi. Kısa sürede toparlandıklarını, malzeme tedariki yapıldığını ve makinelerin kurulumu yapıldığını belirten Okul Müdürü Mehmet Bulut, “Şu an bir eksiğimiz kalmadı. Buraya artık bir okul olarak değil, sanayileşmiş bir okul olarak bakıyoruz. Bizim öğrencilerin uygulama kısımlarından, teorik kısmına kadar, bütün öğrencilerimiz buradan mezun oldukları zaman iyi bir usta olarak ya da iyi bir personel olarak mezun oluyorlar. Bizim burada alanlarımız var. Alanlarımız sadece metal ve mobilyadan ibaret değil, altı adet alanımız mevcuttur. Yeni kurduğumuz alanlarımız var. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanını yeni kurduk. elektrik- elektronik teknolojisi bünyesi adı altında asansör sistemleri dalını kurduk. Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilişim teknolojileri, elektrik- elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi ve tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümleri bulunuyor. Birkaç alan ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bizim buradaki amacımız sanayi sistemine geçmekti ve bunu başardık. Öğretmen ve öğrencilerimiz memnunlar” dedi. 11 ayda 1 milyon 270 bin TL ciroya ulaştıklarını belirten Bulut, `Bundan sonraki hedefimiz yıl sonu ve 2022 yılı başına kadar 2 milyon cirodur` diye konuştu. Öğrenci İlyas Besen, “Ben kaynak işinde çalışıyorum, mezun olduktan sonrada bu alanda iş yapmak istiyorum. Okulda hem okuyup hem de para kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.