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Güncel
AA 16.02.2024 10:14

Trabzon'da istavritin 3 kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor

Trabzon'da son günlerde bol miktarda avlanan istavritin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor.

Trabzon'da istavritin 3 kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor
[Fotograf: AA]

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, mezgidin 100, somonun 200, levreğin 230, alabalığın ise 125 liradan alıcılarını bekliyor.

Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın, AA muhabirine, sezonun başından itibaren bol miktarda avlanan hamsinin yerini istavritin aldığını söyledi.

Balık fiyatlarının her kesime hitap ettiğini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir haftadır istavrit bol miktarda avlanıyor. Avın çok olması fiyatlara da yansıyor. İstavritin kilogramı 35 ile 50 liradan başlıyor, büyüklüğüne göre artıyor. Bugün olduğu gibi zaman zaman 3 kilogramını 100 liradan satıyoruz. Hamsi için artık sezon bitti diyebiliriz. Şu anda az da olsa avlanan hamsiyi 100 liradan satışa sunuyoruz."

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