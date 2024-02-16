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Güncel
İHA 16.02.2024 10:13

Ağrı’da kan bağışı seferberliği başladı

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi ve Ağrı Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan kan bağışı kampanyası ile, azalan kan stoklarına bağışçılar tarafından destek verildi.

Ağrı’da kan bağışı seferberliği başladı

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, kan bağışı yapılması konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Ağrı Halk Eğitim Merkezi ile aralarında kan bağışı kampanyası imzaladı.

Bu doğrultuda Halk Eğitim Merkezi içerisine kurulan kan bağışı standına gelen kurumda çalışan öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler, “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı altında kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara açık olan kampanya ile, azalan kan stoklarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat, “Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Kızılay Ağrı Şubesi ile beraber sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kurumumuzda çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimizinde katkılarıyla bir kan bağışı kampanyası düzenlemek istedik. Sizlerinde gördüğü üzere yoğun bir talep ve katılım söz konusu ülkemizin her yerinde kan stokları ile ilgili ihtiyaçların hasıl olduğunu gördükten sonra bizlerde çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Kurumunuz olarak bu sosyal sorumluk projesinin içinde yer almak bize ekibimize büyük bir mutluluk veriyor. Kampanyamıza bütün vatandaşlarımıza açık olup, bütün Ağrılı vatandaşlarımızı kan kampanyamıza destek vermek üzere Ağrı Halk Eğitim Merkezi’ne bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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