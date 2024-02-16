II. Abdülhamid Han Erzurum’da anıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sultan II. Abdülhamid Han'ı Anma" programına Vali Mustafa Çiftçi’de katıldı.



Program açılışında Muhammed Burak Dağ tarafından icra edilen Kur'ân tilavetinin ardından "Son Hükümdar Abdülhamid" kitabının yazarı Okay Tiryakioğlu, katılımcılara Sultan II. Abdülhamid Han'ı anlattı.



Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaşar, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, öğrenciler ve davetliler katıldı.