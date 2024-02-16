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Güncel
AA 16.02.2024 10:12

Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneğince Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi.

Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi
[Fotograf: AA]

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün Projesi" kapsamında Kurtalan ilçesinde kadın muhtar adaylarına için düzenlenen eğitim toplantısında, adaylık süreçleri, strateji geliştirme ve yerel siyaset konularında eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kaşıkırık, kadın muhtar adaylarına yönelik eğitimlerin ülke genelinde sürdüğünü söyledi.

Siyaset alanında kadınların en az temsil edildiği kurumun muhtarlıklar olduğunu dile getiren Kaşıkırık, "31 Mart yerel seçimlerinde kadın muhtar sayısının eşit temsile ulaşmasını talep ediyoruz. Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik bir günlük kapasite güçlendirme eğitimi yapıldı. Tek kadın muhtar Defne Berivan Demir ve 6 kadın muhtar adayı ile bir araya geldik. Ülkede her 100 muhtardan sadece 2'si kadın. 2024 yerel seçimleri öncesinde kadın muhtar sayısını artırmak ve adayları desteklemek amacıyla çalışmalar yapılıyor." dedi.

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