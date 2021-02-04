Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir inşaattan demir ve çivi çalan 3 kişi yakalandı.
Akçakale Mahallesi'nde Harun Y'ye ait inşaat halindeki evden 60 inşaat demiri, 50 kilogram çivi ve manivela demiri çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, çalıntı malzemeleri hurdacıya sattıkları kaydedildi.
Etiketler: Hırsızlık
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