Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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