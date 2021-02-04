Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bayrampaşa'da oyuncak üretimi yapılan plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak'taki 5 katlı iş hanının en üst katında bulunan plastik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Plastiklerin yanması sonucu çevreye yoğun duman yayıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü, atölyede hasar meydana geldi.
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