Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hava yolu ulaşımı yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ara verilen uçuşlar tekrar başladı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'nda uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Yağışın şehir merkezinde etkisini kaybetmesinin ardından seferler karşılıklı olarak yeniden yapılmaya başlandı.
Etiketler: Trabzon Ulaşım Kar Yağışı
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