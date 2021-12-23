Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşakları 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-Akhisar yolunun 1-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Tokat-Niksar yolunun 33-35, Sivas-Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 10-15. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ardahan-Göle yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.