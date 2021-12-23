Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşakları 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 1-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35, Sivas-Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 10-15. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ardahan-Göle yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.