Sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamayla ilgili araştırma devam ediyor.