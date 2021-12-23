Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 08:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamayla ilgili araştırma devam ediyor.
Etiketler: Geri Dönüşüm Osmaniye
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