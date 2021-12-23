Kırkareli'nde alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 32. Sokak'ta bir apartmanın beşinci katındaki daireden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaralanan Cüneyt B, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.