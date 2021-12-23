Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.
İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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