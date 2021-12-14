Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 28 K 5607 plakalı tır, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede kontrollü sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu normale döndü.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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