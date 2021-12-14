Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir’de otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
59 yaşındaki Ahmet Ö. idaresindeki otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 29. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 37 yaşındaki Ekrem T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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