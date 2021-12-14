Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Erzincan ve çevresinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacağı, rüzgarın güney ve güneydoğu yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına olmak üzere saatte 40 ila 70 kilometreyi bulacağı kaydedildi.

Don olayı görülecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise hava yağışlı geçecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar Iğdır'da 9, Tunceli ve Erzincan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığının Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 14, Ağrı'da 8, Erzurum'da 6, Iğdır'da 4, Erzincan'da 1 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji olası durumlara karşı uyardı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.