Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland'da helikopter düştü: 2 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Tayland'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Bangkok Post'taki habere göre, yetkililer Lop Buri'deki Ordu Havacılık Merkezinden eğitim uçuşu için kalkan askeri helikopterin Nakhon Sawan eyaletinin Muang bölgesinde düştüğünü bildirdi.
Helikopterde bulunan eğitmen ve öğrencinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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