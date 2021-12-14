Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elbeyli'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Kilis’in Elbeyli ilçesinde, jandarma ekipleri bir evde yaptıkları operasyonda alüminyum folyolara sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde S.K.’ye ait ikamette arama yaptı.
Aramada, 15 adet alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 250 tabanca mermisi, 105 kurusıkı tabanca mermisi, 176 av tüfeği mermisi ele geçirildi.
S.K.'nın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Etiketler: Kilis Narkotik Uyuşturucu
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