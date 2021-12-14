Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu ile eşi Hatun Moradaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet Moradaoğlu bu sırada tabanca ile 3 çocuğunun annesine ateş etti. Kurşunların göğsüne isabet ettiği Hatun Moradaoğlu yere yığıldı.

Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, Hatun Moradaoğlu’nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, Moradaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini öldüren Mehmet Moradoğlu sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Moradaoğlu, "Eşimle evde tartıştık. 2 el ateş ettim, evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum ve olay anını hatırlamıyorum. Çok üzgün ve pişmanım" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Hatun Moradoğlu'nun cenazesi, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Sahil Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.