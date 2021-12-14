İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, birimlerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve yeni Yönetim Kurulu ile çok daha güçlü projeler yapılacağını ifade etti.

"Gençlere yönelik projeler geliştireceğiz"

Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen ATGV Genel Müdürü Mehmet Kocatepe de yeni dönemde idareciler, gençlerin ilgisini çeken fikirler üzerinden politika geliştirilmesi ve yeni trendlerin takip edilerek merak uyandırıcı projeler yapılması gerektiğini vurguladı.

"Dernek faaliyetlerini artırmak için çalışıyoruz"

Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na seçilen Altındağ Belediye Meclis Üyesi Muhammet Budak ise 81 ildeki örgütlenmeyi tamamlayarak dernek faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını anlattı.

Akademi Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu da yeni dönemde daha fazla akademik çalışmalara önem verileceği, sempozyum, panel ve açık oturumlar düzenlenerek toplumsal bilincinin artırılacağını ifade etti.

Ayrıca Derneğin Başkan Vekilliği'ne Mehmet Zeki Çiftçi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İbrahim Gök ve Murat Yeşil, Genel Sekreterliğe Ünal Ömür seçildi.