Bodrum'da kamu alanlarını işgal eden, kaçak dolgu, kazı ve hafriyat kirliliğine neden olan yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.

En son Gölköy ve Akyarlar mahallesinde kamusal alana yapılan kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmişti.

İlçe genelindeki şantiyelerde denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat sezonunun başlamasıyla belediyeye yapılan ihbar ve şikayetlerde de artış olduğunu, her bir ihbarın titizlikle takip edildiğini söyledi.