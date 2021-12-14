Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.
Bodrum'da kamu alanlarını işgal eden, kaçak dolgu, kazı ve hafriyat kirliliğine neden olan yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.
En son Gölköy ve Akyarlar mahallesinde kamusal alana yapılan kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilmişti.
İlçe genelindeki şantiyelerde denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat sezonunun başlamasıyla belediyeye yapılan ihbar ve şikayetlerde de artış olduğunu, her bir ihbarın titizlikle takip edildiğini söyledi.
Etiketler: Bodrum İnşaat Sektörü Muğla
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