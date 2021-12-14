Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manzarası için çıktı, hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Yalova'da, manzarayı izlemek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan 48 yaşındaki Osman Dağdeviren, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.
Dağdeviren'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Dağdeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Dağdeviren'in cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
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