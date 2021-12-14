Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araç şarampolden yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Nezir Doğan idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kılavuz Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Nezir Doğan, Şirin Doğan, Yusuf, Abdulmanaz ve Reffah Akyol yaralandı.
Ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Reffah Akyol, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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