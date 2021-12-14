Time dergisinin Elon Musk'ı 2021 için yılın kişisi seçme kararı, Musk'ın vergilere karşı tutumu, sendikalara muhalefeti ve COVID-19'un tehlikelerini hafife alması nedeniyle eleştirildi.

Musk'ın vergi konusundaki tutumu nedeniyle tartışmalı bir figür olduğu ve bazıları tarafından dalgalanan bir "milyarder vergisine" karşı çıktığı ABD'de sert eleştiriler aldı.

Propublica araştırmasına göre Musk, 2014 ve 2018 yılları arasında toplam servetindeki önemli artışa kıyasla düşük vergi oranlarında kaldı. Senatör Elizabeth Warren, Time kararının vergi yasasının reforme edilmesi gereğinin altını çizdiğini söyledi.

Musk yazdığı bir tweette: "Neden sendika aidatları ödüyorsunuz ve hisse senedi opsiyonlarından bir hiç uğruna vazgeçiyorsunuz?" demişti.

Clinton yönetiminde çalışma sekreteri olarak görev yapan Robert Reich, Musk'ın bu sözleri nedeniyle yılın kişisi olmasına tepki gösterdi.

Musk ayrıca 2020'de bir dizi tweette COVID-19'un tehlikelerini küçümseyerek tartışmalara yol açtı ve başlangıçta California'nın kuzeyindeki fabrikasını açık tuttu.

Dergiden en fazla etkiye sahip kişi savunması

Time dergisi ise yıllık takdirinin bir ödül değil, “yılın olayları üzerinde iyi ya da kötü en fazla etkiye sahip olan kişinin tanınması” olduğunu vurguladı.

Musk'ı bir “palyaço, dahi, kenar lordu, vizyon sahibi, sanayici, şovmen” olarak tanımlayan Time, Musk'ın 2002'de SpaceX'i kurmasından Tesla'ya ek olarak alternatif enerji şirketi SolarCity'nin kurulmasındaki çabasına değindi.