Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Fethiye ilçesinde "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları ileri sürülen, aralarında belediyenin çeşitli birimlerinde çalışanların da bulunduğu şüphelileri 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

9 kişiden 6'sı serbest bırakıldı

Takibin ardından 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda; Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıtalar A.A., M.G. ile Z.Ç., itfaiye şefi A.A.K., Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli A.S., belediyeden emekli S.K.'nin yanı sıra Z.Ç., B.K. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda evrak da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden zabıta A.A., İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli A.S. ile belediyeden emekli S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.