Olay, gece 02.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde yaşandı. Yediği yemeğin ardından fenalaşan 20 yaşındaki O.B. için yakınları sağlık ekiplerini çağırdı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bir diğer olay ise saat 04.50 sıralarında İncivez Mahallesi’nde meydana geldi. 28 yaşındaki genç yediği yemeğin ardından sabaha karşı rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi devam ediyor.