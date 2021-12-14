Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak 13 ilçe jandarma komutanlığındaki görevli personelle güvenlik korucularına yönelik düzenlenen eğitimde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlama ve deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler anlatıldı.

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Tahliye, afet toplanma alanları, deprem sigortası, "AFAD Acil Mobil" uygulamasının tanıtımı, AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması, afet farkındalık çadırının kurulum teknikleri ile toplama pratikleri hakkında bilgi verildi.

Eğitime 800 güvenlik korucusu ve 13 ilçe jandarma komutanlığına bağlı erbaş ve erler katıldı.