Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 20 yıldır oto tamircilik yapan Mehmet Şahin Doğan, kendisi ile kardeşinin kullandığı otomobili çatıya çıkarıp hem adres tarifi hem de tabela olarak kullanmaya başladı.

Doğan, 4 yıl önce vinç yardımı ile iş yerinin çatısına çıkarılan 28 yaşındaki otomobilin, hem yoldan geçenlerin dikkatini çektiği hem de adres tarifi için kolaylık sağladığı görüşünde.

[Fotoğraf: İHA]

İş yeri sahibi Mehmet Şahin Doğan, "Yaklaşık 7 yıl boyunca bu aracı kullandık. Sonra komşumuza sattık. Daha sonra bakım eksikliğinden kaynaklı sebeplerden dolayı araç motoru conta yaktı. Tekrardan dükkanı buraya taşıyınca arkadaşa rica ettik, 'Araç yatmasın, bunu havaya kaldıralım, tabela yapalım' dedik. Aracı bize verdi, biz de çatıya yerleştirdik. Herkes tabela olarak farklı farklı şeyler yapıyordu, biz de bu aracı koyalım dedik. Bilmeyen birine tarif edeceğimiz zaman çatıdaki aracın orası diyoruz, hemen buluyorlar" dedi.