Kurtalan-Siirt kara yolu mezarlık mevkiinde park halindeki otomobilde hareketsiz 2 kişinin olduğunu fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan 25 yaşındaki Meryem A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan 26 yaşındaki Şaban T. ise kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.