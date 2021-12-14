Yangın, saat 04.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak’ta bulunan tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, Oktay Y. birlikte yaşadığı babası Şaban Y.'nin uyuduğu sırada evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Alevleri fark eden baba, son anda kendini dışarıya atarak komşularından yardım istedi.

5 yavru köpek öldü

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis, bitişikteki ev sakinlerini de tahliye etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Evin çatısında bulunan kangal cinsi 5 yavru köpek telef oldu, 1 köpek ise kurtarıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şüpheli, yaklaşık 500 metre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.