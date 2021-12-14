Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 YKS ne zaman? 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı... TYT 2022, AYT 2022 sınav tarihleri...
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi belli oldu. YKS 2022 ne zaman? 2022 TYT ne zaman yapılacak? 2022 AYT sınavı... Ayrıntılar haberimizde…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
YKS 2022 ne zaman yapılıyor?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 13, 2021
Temel Yeterlik Testi (TYT) ➡️ 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT)➡️ 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) ➡️ 19 Haziran,
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