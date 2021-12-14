Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs yolcusunun çantasından uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polislerce durdurulan bir otobüste, çantasından 2 kilogram uyuşturucu madde çıkan zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği bir kişiyi takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü ilçe merkezinde durdurarak arama yaptı.
Yolculardan Süleyman T.'nin sırt çantasını inceleyen ekipler, 6 poşette 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Adana Narkotik Otobüs Uyuşturucu
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