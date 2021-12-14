Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
LPG tankında uyuşturucu madde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ş.T.'nin Antalya'ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı.
Aksu'da durdurulan zanlı idaresindeki araçta, narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda, LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilogram 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Antalya LPG Narkotik Uyuşturucu
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