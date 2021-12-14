Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 6-13 Aralık arasında düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.