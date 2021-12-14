Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 6-13 Aralık arasında düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Niğde Uyuşturucu
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