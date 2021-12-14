Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 1 haftadır kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi nehirde bulundu.
Çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından geçen hafta çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki İbrahim Gümüş'ün ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, Gümüş'ün son olarak merkeze bağlı Çardak Mahallesi mevkiinde görüldüğü belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Bunun üzerine AFAD ve Kocaeli Dalgıç Polis birimi ekipleri, sabah saatlerinde Sakarya Nehri'nde arama çalışması başlattı.
Gümüş'ün cesedi, Çardak Köprüsü mevkiinde bulundu.
Ceset, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.
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