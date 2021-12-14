Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Ergani merkezde takip üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, Y.K. ve V.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Narkotik Uyuşturucu
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