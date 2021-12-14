Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk, Time Dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

Musk'ın ilk büyük kazancı 1999'da

Güney Afrika'da doğan Musk, ABD'de üniversite eğitimi aldığı sırada girişimciliğe başladı.

İlk büyük kazancını, 1999 yılında kardeşiyle kurduğu yazılım şirketinin 340 milyon dolara satarak elde etti.

Elon Musk, çok sayıda girişimde bulunmaya da devam etti. Hepsinde başarılı olamasa da yenilgiler onu yıldırmadı.

SpaceX'i kurdu

2002 yılında havacılık teknolojisi ve uzay taşımacılığı üzerine çalışan SpaceX'i şirketini kurdu.

2004 yılında ürün mimarlığını yapmaya başladığı otomotiv şirketi Tesla'ya 2008 yılında CEO oldu.

Kişisel serveti ve dostlarından aldığı borçlarla Tesla'yı iflastan kurtaran Musk, elektrikli otomobil, sürücüsüz otomobil gibi birçok yeniliğe imza attı.

Nöroteknoloji şirketi ses getirdi

En ses getiren girişimlerinden biri ise 2016 yılında kurduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink oldu.

Musk, 2021 yılının başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek, dünyanın en zengin ismi oldu.

SpaceX, Nisan ayında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ABD'li astronotların aya gönderilmesine ilişkin ihalesini kazandı.

NASA, gözlem aracını uzaya göndermek için SpaceX üretimi roketler kullanmaya başladı.

Musk yalnızca başarılarıyla değil renkli kişiliğiyle de gündemden düşmüyor.

Esprileri, kendine has tarzı ve sosyal medya mesajlarıyla adından söz ettiriyor.