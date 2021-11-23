Kimileri için geleceğin parası, kimilerine göre hisse senedinden farksız bir yatırım aracı.

Kripto varlık, on binlerce coin, token ya da NFT ile dünyanın her yanında alınan satılan, zenginlik hayalleri kurduran, bazen yaşattığı kayıplarla insanları intihara kadar sürükleyebilen dijital dünya kumarı…

Manipülasyon ve spekülasyon kaçınılmaz olarak her yatırım aracında var. Bu yola başvuranları yakalandıkları takdirde ağır cezalar bekliyor.

Bu yeni dijital dünyada ise henüz kurallar net değil. O nedenle her türlü oyuna açık bir piyasadan söz etmek mümkün. Peki bu yeni yatırım dünyasının en büyük spekülatörü kim?

Elon Musk bir tweetle kripto paraları uçurdu

Pek çok uzmana göre o, bütün dünyanın tanıdığı iş insanı Elon Musk. Hem de yaptığı tek şey tweet atmak...

Elon Musk, 201,7 Milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Tesla ile dünya üzerinde, SpaceX ile dünya dışında tüm sahayı marke ediyor.

Musk'ın ulaşım araçları üretmek dışında bir hobisi daha var. O da kripto para piyasasına yön vermek. Bazen direk coin adı vererek, bazense bir coini ima ederek yapıyor bunu.

Elon Musk'ın açıklamaları deyim yerindeyse coin piyasasında fırtınalara yol açıyor...

Musk, 7 Şubat’ta Dogecoin’i işaret ederek “Yani… Sonunda buraya kadar geldi” diye tweet attı. Dogecoin yüzde 64,26 yükseldi.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

24 Şubat’ta yine Twitterda “Kelimenin tam manasıyla” yazdı. 0.0413 dolar olan Dogecoin ralliye başladı… 8 Mayıs’a kadar yüzde 1690.21 büyüyerek 0.74 doları gördü.

24 Mart’ta Bitcoin ile Tesla alınabileceğini ve Bitcoin ile ödeme imkanının ilerleyen aylarda ABD dışında da kullanıma açılacağını duyurdu.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

50 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, 14 Nisan’a kadar yüzde 28,64 yükselerek 64,854 dolar oldu.

Musk 13 Mayıs’ta fikrini değiştirdi. Bitcoin ile Tesla satışının askıya alındığını ve Bitcoin’in enerji tüketimini olumsuz etkilediğini söyledi. Kısa bir süre içinde Bitcoin 38 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

25 Nisan’da bir televizyon programına katılacağını duyurmasının ardından sosyal medyada Dogecoin’in tırmanışa geçeceğine dair bir beklenti oluştu. Ancak beklenti hayal kırıklığıyla sonuçlandı ve yatırımlar 1 günde yüzde 43 değer kaybetti.

Denetimi olmayan piyasa

Elon Musk tweet atmaya, coin piyasası o tweetlerle çalkalanmaya devam ediyor. Bu arada Musk’ın serveti de sürekli artıyor.

Tüm bu spekülatif açıklamaların hedefini Musk'ın istediği doğrulta vurmasının en önemli nedeni coin piyasasının kontrolsüz olması. Başka bir anlatımla elinde yüklü sermaye tutan ve kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerin kontrolü ellerinde tutması için coin piyasası çok uygun.

Kim bilir... Belki de birazdan atılacak bir tweetle birileri zengin, birileri ise birikimlerinden olacak. Bunun için birilerinin fısıldaması bile yeterli olabilir.

Bu kadar esnek bir piyasada olmak pek güvenli değil gibi duruyor ama bu söylediğimiz kesinlikle, "yatırım tavsiyesi" değildir.