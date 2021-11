Kimileri için geleceğin parası, kimilerine göre hisse senedinden farksız bir yatırım aracı.

Kripto varlık, on binlerce coin, token ya da NFT ile dünyanın her yanında alınan satılan, zenginlik hayalleri kurduran, bazen yaşattığı kayıplarla insanları intihara kadar sürükleyebilen dijital dünya kumarı…

Manipülasyon ve spekülasyon kaçınılmaz olarak her yatırım aracında var. Bu yola başvuranları yakalandıkları takdirde ağır cezalar bekliyor.

Bu yeni dijital dünyada ise henüz kurallar net değil. O nedenle her türlü oyuna açık bir piyasadan söz etmek mümkün. Peki bu yeni yatırım dünyasının en büyük spekülatörü kim?

Elon Musk bir tweetle kripto paraları uçurdu

Pek çok uzmana göre o, bütün dünyanın tanıdığı iş insanı Elon Musk. Hem de yaptığı tek şey tweet atmak...

Elon Musk, 201,7 Milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Tesla ile dünya üzerinde, SpaceX ile dünya dışında tüm sahayı marke ediyor.

Musk'ın ulaşım araçları üretmek dışında bir hobisi daha var. O da kripto para piyasasına yön vermek. Bazen direk coin adı vererek, bazense bir coini ima ederek yapıyor bunu.

Elon Musk'ın açıklamaları deyim yerindeyse coin piyasasında fırtınalara yol açıyor...

Musk, 7 Şubat’ta Dogecoin’i işaret ederek “Yani… Sonunda buraya kadar geldi” diye tweet attı. Dogecoin yüzde 64,26 yükseldi.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF