Einstein ve yakın arkadaşı mühendis Michelle Bosso tarafından 1913-1914 yıllarında oluşturulan 54 sayfalık el yazması, yarın Paris'teki açık artırmayla satışa sunulacak.

Müzayede evi Christie's'ten yapılan açıklamada, "Bu, kuşkusuz şimdiye kadar müzayedeye gelen en değerli Einstein el yazması." ifadesi kullanıldı.

Dokümanın Michelle Besso tarafından korunduğuna dikkat çekildi.

Görelilik teorisine dair hazırlık çalışmalarının yer aldığı el yazmasının 2,3 ila 3,4 milyon euro aralığında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

1921'de Nobel'i kazandı

1955 yılında, 76 yaşında hayatını kaybeden Einsten, dünyanın en önemli fizikçilerinden kabul ediliyor.

1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Einstein, özellikle görelilik teorisi çalışmaları ve kuantum mekaniğine katkısıyla biliniyor.