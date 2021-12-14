Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde gerçekleşen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayının patladığı söylendi.
Patlamada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından ülkede meydana gelen patlamaların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmişti.
Etiketler: Afganistan DEAŞ Kabil Taliban
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