Uzman, başkente yılın bu gününde 1993’ten beri ilk kez bu kadar fazla kar yağdığını vurguladı.

Gismeteo meteoroloji merkezinden Uzman Leonid Starkov pazartesi akşamından bu sabaha kadar, 12-13 saat içinde, kar kalınlığının 10 santimetre artacağını ve 22-25 santimetreye çıkacağını söylemişti.