Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: Sputnik
Moskova'da son 28 yılın en şiddetli kar yağışı
Fobos Hava Tahmin Merkezi Yetkilisi Yevgeniy Tişkovets’in açıklamasına göre Moskova’daki kar yağışı 28 yılın rekor seviyesine ulaştı.
Sputnik News'un haberine göre, Fobos Hava Tahmin Merkezi Yetkilisi Yevgeniy Tişkovets, “Son 24 saatte Moskova’da bu kışın olağan dışı kar yağışlarının en şiddetlisi gerçekleşti. Bundan önceki en şiddetli yağış da 7 Aralık’taydı” dedi.
Uzman, başkente yılın bu gününde 1993’ten beri ilk kez bu kadar fazla kar yağdığını vurguladı.
Gismeteo meteoroloji merkezinden Uzman Leonid Starkov pazartesi akşamından bu sabaha kadar, 12-13 saat içinde, kar kalınlığının 10 santimetre artacağını ve 22-25 santimetreye çıkacağını söylemişti.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Rusya Yağış
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