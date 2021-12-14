Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da yanardağ patlaması: Can kaybı 48 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonrası can kaybı 48'e ulaştı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Semeru Yanardağı'nın patladığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sahadaki 4 ekiple devam ettiğini duyurdu.
Patlamadan sonra ölenlerin sayısının 48'e yükseldiği duyurulurken, yaklaşık 10 bin bölge sakininin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yopun kül ve duman
Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre rakımlı Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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